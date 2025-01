Como a tecnologia está transformando a gestão de resíduos; assista

Nesta semana, o podcast Radar de Inovação recebe Fábio Tusset, CEO da MeuResíduo , e Ismael Fernando Christmann, Diretor de Marketing, para discutir como a empresa está inovando no setor de gestão de resíduos , com foco em práticas sustentáveis e governança ESG. O episódio aborda como a startup utiliza tecnologia de ponta, como inteligência artificial e automação, para otimizar processos de gestão de resíduos e aumentar a eficiência na destinação e reaproveitamento dos materiais gerados pelas indústrias .

Fábio e Ismael explicam como o software ajuda empresas a se alinharem com a legislação ambiental, oferecendo controle sobre a rastreabilidade e certificação dos resíduos, com melhora da transparência e da governança dos dados. — Nós percebemos que outros atores também tinham necessidades de gestão dessa informação sobre resíduos. Até então, não existiam softwares voltados para essa área, e isso nos fez perceber uma oportunidade — afirma Fábio Tusset.