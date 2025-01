A terça-feira (7) será ensolarada , com períodos de nuvens no céu, em todo o Rio Grande do Sul. A previsão indica que o tempo segue aberto e sem chance de chuva significativa pelo Estado.

De acordo com informações da Climatempo, a exceção pode ser observada em alguns pontos do litoral gaúcho . O motivo se deve à circulação de ventos marítimos que incidem sobre o continente, estimulando a ocorrência de chuva fraca isolada.

A maior parte do Estado continua com predomínio da estabilidade e com temperaturas em elevação na quarta-feira (8). A chuva pode aparecer em baixas quantidades e de forma rápida no Litoral e em pontos isolados da Serra, especialmente no período da tarde.