Polícia confirma que mais uma criança foi agredida por homem que invadiu casa em Vale do Sol

Uma menina de quatro anos é mais uma vítima do homem que invadiu uma residência e realizou um ataque com faca na cidade de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Ela é irmã dos dois meninos, de seis e nove anos, que também foram atingidos. O suspeito se apresentou à polícia nesta terça-feira (7) e alega que se defendia do ataque de um cachorro.

O crime aconteceu no domingo (5), na localidade de Formosa. O homem de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, invadiu a residência, realizou os ataques e depois fugiu para um matagal. A polícia fez buscas na região e solicitou a prisão preventiva por tripla tentativa de homicídio.

De acordo com o delegado Marcelo Chiara, responsável pelo caso, a menina foi esganada. As outras duas vítimas foram esfaqueadas e tiveram ferimentos na cabeça, peito, pescoço, orelhas e abdômen. As três crianças foram conduzidas para atendimento médico, mas já receberam alta hospitalar. Ela estavam sozinhas no momento do ataque.

Na tarde desta terça-feira, o homem se apresentou à polícia com a presença de um advogado. Em depoimento, ele alegou ter sido atacado por um cachorro da família quando estava na casa e usou uma faca para se defender. Ainda segundo o suspeito, como as crianças estavam próximas do animal, elas foram atingidas.

Após o interrogatório, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.