O que se sabe sobre jovem e bebê da mesma família que morreram após consumirem alimentos doados

Manoel Leandro da Silva e Igno Davi da Silva. Reprodução / TV Globo

Um bebê de um ano e oito meses e um jovem de 18 anos morreram com suspeita de envenenamento em Parnaíba, no litoral do Piauí. Outros sete membros da mesma família também passaram mal e foram hospitalizados após consumirem peixe doado e arroz preparado pela própria família, na noite de Réveillon e no primeiro dia de 2025. As informações são do portal g1.

Dos hospitalizados, três (uma adolescente, uma mulher e um homem adultos) já receberam alta. Quatro seguem internados: três crianças e uma mulher adulta. Entre os internados está a mãe de dois meninos que morreram envenenados com caju em agosto de 2024, também em Parnaíba. A principal suspeita daquele crime está presa.

O casal que doou os peixes foi ouvido pela Polícia Civil do Piauí na quinta-feira (2). De acordo com o delegado Abimael Silva, eles realizam trabalhos filantrópicos anualmente no bairro da família, distribuindo cestas básicas e aproximadamente 30 kg de peixe manjuba. No entanto, apenas os membros dessa família passaram mal após consumir o alimento.

A polícia aguarda os resultados dos exames toxicológicos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), que irão determinar a causa das mortes e identificar possíveis substâncias tóxicas nos alimentos e no organismo das vítimas.

O que se sabe até agora:

As vítimas

Nove pessoas da mesma família foram afetadas:

Manoel Leandro da Silva , 18 anos ( morto , enteado de Francisco de Assis);

, 18 anos ( , enteado de Francisco de Assis); Igno Davi da Silva , um ano e oito meses ( morto , filho de Francisca Maria);

, um ano e oito meses ( , filho de Francisca Maria); Francisca Maria da Silva, 32 anos (internada, mãe de Igno e irmã de Manoel);

Francisco de Assis Pereira da Costa, 53 anos (padrasto de Manoel, recebeu alta);

Três crianças (duas meninas e um menino, internados);

Uma adolescente (irmã de Manoel, recebeu alta)

Uma mulher adulta (recebeu alta).

Alimentos consumidos

A família comeu peixe manjuba doado e arroz requentado. O arroz foi feito para a ceia de Réveillon, enquanto o peixe foi frito no dia 1º.

Estado de saúde

Manoel morreu a caminho do hospital, e Igno faleceu no dia seguinte. Quatro pessoas seguem internadas, com quadro estável, enquanto três já receberam alta.

Investigações

Alimentos foram apreendidos e submetidos a análises toxicológicas. Até agora, 10 pessoas, incluindo o casal que doou os peixes, prestaram depoimento.

Relação com outro caso