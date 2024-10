As hospitalizações e as mortes por influenza no Rio Grande do Sul até outubro deste ano superaram em mais de 80% os registros de todo o ano de 2023. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), registrados até o dia 18 de outubro, o Estado contabilizou 245 óbitos por gripe, aumento de 81% em relação às 135 vítimas contabilizadas em 2023.