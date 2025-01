Moradores do bairro Vila Nova, na Capital, enfrentam falta de água há mais de 10 dias

Há mais de 10 dias, os moradores da Rua Santuário, no bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, enfrentam falta de água em suas casas. Na maioria das residências, o problema começou em 28 de dezembro do ano passado. Dependendo de cada ponto da rua ou dia, há oscilação entre a falta total de água, baixa pressão ou abastecimento somente durante a madrugada.

— A gente comprou um motor para mandar água para a nossa caixa, para ir água no chuveiro, na descarga, para lavar uma louça, fazer comida — relata Raquel Vieira Machado, 36 anos, à reportagem de Zero Hora, que esteve no local nesta quarta-feira (8).

Durante a madrugada, Raquel despertou às 3h para aproveitar o breve período em que sai água da mangueira para abastecer uma caixa d'água que a família tem no pátio. Ela mora com os dois filhos, o marido e dois cachorros.

Os moradores contam que a falta de água vem acompanhada da falta de esclarecimento. Todo dia, desde que o problema começou, Leonardo Barreiros dos Santos, 50 anos, liga para o 156 — ramal de atendimento da prefeitura, no qual é possível falar com o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) — para abrir um protocolo junto ao órgão. Segundo ele, até o momento, não recebeu retorno de prazo que se concretizasse.

— Se passou (o Dmae no local), a gente não sabe. Se o pessoal fez obra, a gente não sabe. Vou chamar de descaso, porque você não tem pra onde correr — desabafa.

A saída que Santos encontrou para lidar com as demandas do cotidiano foi encher cerca de 12 galões de 5 litros com água na casa de amigos, assim como, eventualmente, tomar banho e lavar roupa na casa deles.

— Mas às vezes tem de ser "banho de gato" mesmo — conta o colega de casa de Santos, Jonatas Capponi, 38 anos.

Cavalos sem água

O ponto mais alto da Rua Santuário é ocupado pelo Centro de Equitação Cristal, uma escola de hipismo. Devido à altitude do local, a água começou a faltar antes do que no restante da área, na segunda quinzena de dezembro. A proprietária da escola, Gilseia Quadros de Castro, conta que tem usado água do seu poço artesiano para suprir as necessidades dos alunos e dos 70 cavalos que mantém no local. Porém, a água do poço está secando.

— Vou ter de recorrer a comprar (pagar) um caminhão-pipa — Gilseia relata. — Eu já estou aqui há 23 anos e nunca tinha acontecido isso.

O que diz o Dmae

Na terça-feira (7), o Dmae emitiu nota comunicando que os reparos na rede para solucionar o problema de fornecimento de água na Rua Santuário tinham expectativa de conclusão para o final do dia. Porém, o problema persiste.

Nesta quarta-feira (8), o Dmae afirmou que está com equipes nas ruas para identificar a causa da persistência do desabastecimento, atuando para restabelecer os serviços o quanto antes. A Rua Santuário é abastecida pela Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Cascatinha, que opera normalmente, segundo o departamento.