Rua Catarino Andreatta, no bairro Vila Nova, tem sentido único a partir desta quinta-feira

Com alteração no sentido da Rua Catarino Andreatta, áreas de embarque e desembarque do Hospital Vila Nova terão mudança.

A Rua Catarino Andreatta , no bairro Vila Nova, começou a operar em sentido único nesta quinta-feira (19). A decisão foi tomada em conjunto com o Hospital Vila Nova , a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada em frente à instituição, e os moradores do entorno.

O sentido único possibilita o estacionamento em ambos os lados da via, mantendo a operação de linhas de ônibus e lotações. A nova alteração é válida apenas na primeira quadra da rua, no trecho em direção à Avenida Monte Cristo.

Para viabilizar a mudança, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizará ajustes na sinalização da via. Uma nova faixa de travessia será implantada junto ao hospital e melhorias serão feitas na saída. As áreas específicas de embarque e desembarque serão reorganizadas: uma ao lado do Hospital Vila Nova e outra no lado oposto, em frente à Apae.