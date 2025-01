Reino Unido implementa novos procedimentos burocráticos para visitantes de países não europeus

Os viajantes que planejam permanecer no Reino Unido preencherão um questionário online, ou no aplicativo UK ETA, para fornecer sua identidade e responder a várias perguntas de segurança, sobretudo com relação a possíveis antecedentes criminais.

O Reino Unido introduziu este sistema em novembro de 2023, inicialmente para o Catar, para então ampliá-lo no início de 2024 aos cidadãos do Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

O Ministério do Interior do Reino Unido afirma que o processo garantirá "controles de segurança mais fortes". Os Estados Unidos e a Austrália possuem sistemas semelhantes.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, expressou sua relutância à introdução deste procedimento burocrático, após comprovar que a medida levou a uma queda no número de passageiros que chegam ao Reino Unido vindos dos países do Golfo.

O governo local da Irlanda do Norte também está preocupado com seu impacto e pede que a província britânica seja isenta do procedimento, visto que 70% de seus turistas são da vizinha Irlanda, de acordo com representantes do setor de turismo.