Deschamps anuncia que deixará o comando da seleção da França após a Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, anunciou nesta quarta-feira que deixará o comando da equipe após a disputa da Copa do Mundo de 2026. O treinador de 56 anos levou a equipe à final das duas últimas edições do Mundial, em 2022 e em 2018, quando conquistou o título.

"Estou aqui desde 2012, estou programado para ficar aqui até 2026, a próxima Copa do Mundo, que é quando vai acabar (a minha passagem pela seleção) porque tem que acabar em algum momento", disse Deschamps em entrevista ao canal francês TF1, que será veiculada na íntegra ainda nesta quarta.

"Eu cumpri o meu período, com o mesmo desejo e a mesma paixão de manter a seleção francesa no mais alto nível, mas 2026 está tudo muito bem", completou o técnico, que sucedeu Laurent Blanc, seu ex-companheiro de seleção como jogador na conquista da Copa do Mundo de 1998.