O apagão do Inter no primeiro tempo custou caro diante do Flamengo

Wesley foi novamente o destaque do time colorado. Ricardo Duarte / Inter

O Inter não conseguiu manter a invencibilidade diante do Flamengo. O jogo fugiu de toda normalidade projetada por conta do apagão que o time sofreu. Na primeira etapa, não encontramos os laterais do adversário que conseguiram vencer praticamente todas as disputas contra nosso sistema defensivo. A partir disso, rever 3 a 0, no Maracanã, contra o Flamengo, é uma missão praticamente impossível.

Se o tom do segundo tempo fosse o mesmo do primeiro, teríamos motivos para estarmos preocupados com o desempenho colorado. Porém, o time se recuperou e tentou reverter o estrago. Foi por pouco. No final das contas, o Inter deixou de empatar a partida. E deixou claro que o primeiro tempo se tratava de algo anormal para o contexto colorado.

Com a chance remota de título terminando, o clube pode começar a planejar sua temporada de 2025. O que foi plantado com a chegada de Roger Machado deve ser colhido no próximo ano. Mas isso deve ser debatido cada vez mais até o início do Campeonato Gaúcho.