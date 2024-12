Além do título, Inter deu adeus a uma série histórica no Brasileirão

Inter não perdia há 105 dias, mas foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter do segundo tempo no Maracanã deve ter lamentado bastante não ter aparecido no primeiro. O 3 a 0 aberto pelo Flamengo antes do intervalo inviabilizou a reação colorada, que conseguiu marcar dois gols. A matemática é clara: a briga pelo título acabou. Além disso, a história série invicta também foi encerrada.

O Inter de Roger Machado conseguiu entrar para a história do Brasileirão com 16 jogos seguidos sem perder, somando 12 vitórias e quatro empates. Foi a maior invencibilidade do clube na Era dos pontos corridos.

Desde 1971, quando o Campeonato Brasileiro foi consolidado, somente uma equipe do Inter alcançou algo maior do que foi visto em 2024: aquele time colorado de 1979. O clube foi campeão invicto há 45 anos sem perder 23 partidas daquela edição. Soma-se mais um jogo de 1978 para totalizar 24.

O Brasileirão registra como maior série invicta os 42 jogos do Botafogo entre as edições de 1977 e 1978. Na Era dos pontos corridos, esta marca pertence ao Palmeiras, com 33 partidas entre 2018 e 2019.

Maiores invencibilidades do Inter na história do Brasileirão:

24 jogos = 1978-1979

16 jogos = 2024

14 jogos = 1972

13 jogos = 1972

13 jogos = 1997

13 jogos = 2022