China rejeita oferta de Trump de concessões tarifárias em troca de acordos sobre o TikTok

Caso não concretize a venda, a rede social, com 170 milhões de usuários no país, será proibida nos Estados Unidos com base em uma lei aprovada no ano passado em nome da segurança nacional.

A poucos dias do fim do prazo, Trump propôs na quarta-feira uma redução de tarifas à China no caso de aprovação de um acordo de venda do TikTok, mas as autoridades do país asiático não aceitaram a sugestão.