Mesmo com início de obras de novos viadutos, BR-386 terá bloqueios apenas no final do ano em Nova Santa Rita

Mateus Bruxel / Agencia RBS

A concessionária CCR Via Sul divulgou nesta quarta-feira (26) o cronograma de obras para a construção dos dois novos viadutos da BR-386 em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. A ordem de início foi dada na última semana. A previsão é que os impactos no trânsito sejam sentidos a partir de outubro.

As duas estruturas serão construídas, respectivamente, no km 434, no cruzamento com a Rua Dr. Lourenço Záccaro e a Estrada Sanga Funda, e no km 435, na rotatória por onde passa a Avenida Santa Rita, principal acesso à cidade. Atualmente, há uma rotatória em cada ponto.

Nos primeiros oito meses, ocorre a instalação do canteiro de obras e, posteriormente, mobilizações iniciais com os serviços de supressão vegetal e movimentação de trabalhadores e máquinas. Inicialmente os trabalhos ocorrerão no km 434.

Os primeiros bloqueios são estimados para outubro, quando as rotatórias passarão a ser fechadas para a instalação dos viadutos. Isso acarretará no bloqueio, tanto para quem deseja acessar o município quanto para quem deseja fazer o retorno na rodovia.

Em alguns casos, motoristas terão que andar oito quilômetros a mais. As intervenções devem ocorrer ao longo de 2026. A previsão de entrega é para o início de 2027, conforme a concessionária.

Nesse período a CCR Via Sul calcula um atraso de até 30 minutos no deslocamento. Poderão ocorrer ainda bloqueios momentâneos em uma das faixas da BR-386 nos dois sentidos.

Veja as alterações a partir do último trimestre do ano:

Km 434

Rotatória : em substituição ao movimento feita pela rotatória, o retorno pela pista Norte (sentido interior) deverá ser feito no dispositivo no km 425,7. Já o acesso pela pista contrária (sentido capital) deverá ser feito no retorno do km 435,5

: em substituição ao movimento feita pela rotatória, o retorno pela pista Norte (sentido interior) deverá ser feito no dispositivo no km 425,7. Já o acesso pela pista contrária (sentido capital) deverá ser feito no retorno do km 435,5 Estrada Sanga Funda: o novo acesso deverá ser feito pela alça provisória localizada na Rua Dr. Lourenço Záccaro, no km 435,5

Km 435

Rotatória : em substituição ao movimento feita pela rotatória, o retorno pela pista Norte (sentido interior) deverá ser feito no novo dispositivo no km 434,8. Já o acesso pela pista contrária (sentido capital) deverá ser feito no retorno do km 440,4

: em substituição ao movimento feita pela rotatória, o retorno pela pista Norte (sentido interior) deverá ser feito no novo dispositivo no km 434,8. Já o acesso pela pista contrária (sentido capital) deverá ser feito no retorno do km 440,4 Rua Santa Rita ao Caju: o novo acesso poderá ser feito pela Estrada da Pedreira no km 439 ou, também, pela Avenida Santa Rita, utilizando o novo dispositivo no km 434,8

Mais de dois anos de atraso

Inicialmente os viadutos deveriam ter sido entregues em fevereiro de 2023. Os atrasos, segundo a CCR, ocorreram em razão do aguardo da emissão das licenças, além de um aumento no período de avaliação e adequação dos projetos funcionais e executivos.