Região Metropolitana Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Carro capota e provoca congestionamento na BR-448, em Canoas; uma pessoa ficou ferida

Acidente aconteceu próximo ao km 9 da Rodovia do Parque, no sentido Interior-Capital; trânsito já está liberado no trecho

26/03/2025 - 08h50min Atualizada em 26/03/2025 - 10h44min Compartilhar Compartilhar