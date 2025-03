80 expositores são aguardados em feira de orquídeas em Nova Petrópolis

O presidente da Associação Orquidófila do município, Amarildo Pellenz, projeta a participação de 80 expositores de cidades gaúchas e de Santa Catarina . O evento tem entrada gratuita e se inicia às 8h nos dois dias.

As atrações integram o último fim de semana de programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, da prefeitura de Nova Petrópolis.