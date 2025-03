Clínica especializada em olhos e otorrino inaugura unidade para pacientes SUS no Centro Histórico

Um novo espaço de saúde voltado ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) foi inaugurado nesta quinta-feira (20), no Centro Histórico da Capital. O foco será nas especialidades de oftalmologia e otorrinolaringologia.

A clínica, que tem mais de quatro décadas de tradição na Capital, tem contrato com a secretaria de Saúde desde setembro de 2024 . Nestes quase seis meses de atuação, mais de 10 mil consultas e exames foram feitos via SUS.

— Tem demandas em todas as áreas. Esta é uma das áreas. Os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas. Na medida em que nós tivermos recursos, nós vamos ampliando os parceiros (privados), dentro da legislação de chamamentos — afirmou o prefeito Sebastião Melo durante o evento de inauguração da unidade.

Fila a nível estadual

A nível estadual, a abertura desse espaço também é celebrada. Conforme Arita Bergmann, secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, há cerca de 90 mil adultos aguardando uma consulta para a saúde dos olhos no RS, o que pode ser reduzido com a nova unidade.