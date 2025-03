Super Quarta, dólar, agenda e mais pílulas da economia 19.03

Agenda

É Super Quarta, com decisão sobre taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deve elevar a Selic em um ponto percentual, para 14,25% ao ano. A projeção é de que suba até 15%. Já o Federal Reserve tende a manter a taxa de juros no intervalo atual, entre 4,25% e 4,50%, e voltar a cortá-la na reunião de junho, mantendo-se o atual cenário.

Mais do que as taxas em si, o mercado aguarda o comunicado do Copom e a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. São momentos para captar sinais do que vem por aí.