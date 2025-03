A posição mais carente no grupo colorado

Aguirre tem limitações importantes e hoje não existem reservas. Bruno Gomes foi o achado de Roger no ano passado. E só deve voltar no segundo semestre. Nas outras posições, o grupo está contemplado com jogadores que podem estar próximos dos titulares.

Não é o melhor time do Brasil, mas tem jogadores capazes de fazer diferença. E tem grupo, o que é fundamental para jogar tantas competições, com jogadores convocados, com lesões, com cartões, etc.