O foco fez do Inter campeão gaúcho

Só o Inter teve merecimento nesta final de Gauchão . Focou na necessidade de entregar para seus torcedores um título. Uma geração que não tinha visto a festa do campeão.

Pensou e focou no título e ele veio. O time não perdeu nenhum jogo , tomou apenas seis gols em 12 jogos e foi muito melhor do que todos os seus adversários.

Já a dupla Roger e Paixão trabalharam muito , mas a direção entregou jogadores de qualidade. O Inter de jogo é melhor que o Juventude e que o Grêmio, seus companheiros de Série A do Brasileirão.

E foi no Gre-Nal da Arena que veio a grande vantagem de 2 a 0 . Estava escrito nas páginas de Moisés e Maomé e também do Padre Ceron que ali estava a conquista colorada.

Terminou o jejum. Agora tudo é alegria. 15 dias para trabalhar visando as próximas competições. Tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

O Inter tem time e grupo e Roger parece ter atingido maioridade. Sua parceria com Paulo Paixão recomenda muito trabalho e esperança de títulos ainda maiores.

Início de trabalho

O Grêmio fez um bom enfrentamento contra o Internacional . Apagou a dura lembrança do Gre-Nal da Arena quando o Inter passeou em campo e ganhou por 2 a 0. Fora aquele jogo ridículo contra o Athletic pela Copa do Brasil.

O treinador se recuperou. Jogou com um time ofensivo que também soube defender. Alan Patrick, por exemplo, foi bem marcado e foi mal no jogo. Para muitos, este é um início do trabalho deste ano.