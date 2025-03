Cuéllar pode ser o grande reforço do Grêmio para o Gre-Nal

Experiência de Cuéllar pode pesar na decisão do treinador. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Cuéllar estaria recuperado para o Gre-Nal, dizem os repórteres. Este é um grande jogador, com muita experiência. Contudo, nos primeiros jogos lhe faltou capacidade física.

O volante atuou em algumas partidas e sofreu pequena lesão muscular. Ficou fora do último jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. Mas estando ele apto para jogar, Quinteros poderá ter três volantes, um meia e dois atacantes.

Estaria o técnico povoando o meio campo e construindo as dificuldades para o adversário, que não teve no primeiro capítulo da decisão.

Ou insistirá com um time mais aberto e tendo todas as dificuldades de marcação? Então aguardemos a escalação do Grêmio uma hora antes da partida. É o jeito.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.