Como o Inter formou o time campeão gaúcho de 2025

Inter conquistou o título no empate no Gre- Nal 446. André Avila / Agência RBS

Um elenco campeão não nasce de um dia para o outro. O do Inter campeão gaúcho de 2025 demorou quatro anos para ser formado. O mais antigo do grupo é o zagueiro Gabriel Mercado. Contratado em 2021, o argentino não atuou no Estadual devido a uma lesão.

Uma leva com Vitão e Alan Patrick aportou no Beira-Rio depois da guerra entre Rússia e Ucrânia eclodir. Muitos jogadores chegaram e saíram desde então. Alguns como Carbonero e Vitinho foram contratados somente este ano.

A seguir, veja como o grupo do Gauchão 2025 pelo Inter foi montado.

Elenco colorado campeão gaúcho

Anthoni

O goleiro, de 23 anos, formado na base colorada, atuou pelo segundo Gauchão consecutivo. Mais uma vez agarrou a oportunidade com a lesão de Rochet.

Braian Aguirre

Chegou ao Beira-Rio no segundo semestre do ano passado, após anos defendendo o Lanús. Jogou só uma vez em 2024. Nesta temporada, esteve em campo em todas as partidas. Assumiu a lateral direita após lesão de Bruno Gomes.

Vitão

Está em sua quarta temporada no Inter. No período, virou referência em campo. Foi contratado junto ao Shakhtar Donetsk, após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Victor Gabriel

Novidade no time. Veio do Sport no ano passado para as categorias de base. Ganhou espaço no começo do ano com diversas lesões. O zagueiro de 20 anos parece um veterano em campo.

Bernabei

Quase deixou o clube após ser pouco utilizado por Eduardo Coudet. Com Roger Machado virou referência. Foi contratado junto ao Celtic em 2024 e comprado em definitivo este ano, em uma das negociações mais caras da história colorada. O clube desembolsou 5,5 milhões de euros (R$ 34,4 milhões pela cotação da época) para comprá-lo.

Fernando

Vive o seu segundo ano no Beira-Rio. Era para ter sido contratado no começo de 2024, mas acertou com o Vila Nova-GO. Em fevereiro daquele ano acertou a sua transferência para o Inter e virou dono do meio-campo.

Bruno Henrique

O veterano de 35 anos desembarcou em Porto Alegre na metade de 2023, após quatro anos vestindo as cores Al-Ittihad. Nunca foi titular absoluto, mas sempre foi presença constante nas partidas.

Vitinho

Cara nova no elenco, Vitinho foi outro jogador que chegou ao Inter devido aos problemas da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Pertence ao Dynamo Kiev e no ano passado jogou pelo Bragantino. O atacante foi nome decisivo na reta final do Gauchão.

Alan Patrick

O camisa 10 está em sua segunda passagem pelo Beira-Rio. Voltou a ser decisivo. Aos 33 anos, está no Inter desde 2022, quando eclodiu a guerra entre Ucrânia e Rússia. Estava no Shakhtar Donetsk.

Carbonero

O colombiano não precisou de muitos jogos para cair no gosto do torcedor. O atacante colombiano, de 25 anos, estreou com gol no fim de janeiro. Foi contratado junto ao Racing-ARG.

Valencia

Um dos jogadores mais conhecidos do elenco, o equatoriano está em sua terceira temporada no Beira-Rio. Foi contratado na metade de 2023, após passagem de sucesso pelo Fenerbahçe-TUR. Fez um golaço de falta no Gre-Nal decisivo, realizado neste domingo (16).

Também fazem parte do elenco

Sergio Rochet

É o titular do gol colorado, mas passou quase todo o Gauchão lesionado. Um problema no joelho o tirou de ação. O goleiro de 31 anos acertou com o Inter em 2023, após quatro anos no Nacional-URU.

Ivan Quaresma

Tem apenas uma partida no gol colorado. Na sua estreia no ano passado, sofreu uma séria lesão no joelho e não entrou mais em campo. Antes de vestir a camisa colorada, defendia o Vasco.

Kauan

Goleiro formado na base, espera a sua primeira oportunidade como profissional.

Augustín Rogel

O zagueiro uruguaio, de 27 anos, ainda tem baixa quilometragem com a camisa colorada. Assinou contrato no ano passado depois de passagem pelo Hertha Berlim.

Clayton Sampaio

Tem situação similar a de Rogel. O zagueiro de 24 anos está em seu segundo ano de Beira-Rio, mas teve poucas oportunidades desde que chegou do AFS-POR. Lesionou-se logo na arrancada do Gauchão.

Gabriel Mercado

Aos 37 anos, se recupera de uma grave lesão no joelho. Veio para Porto Alegre em 2021 após passagem pelo Al-Rayyan. Não joga desde 2024. É o jogador do elenco há mais tempo no clube.

Kaique Rocha

Retornou ao Beira-Rio no começo do ano, após ter deixado o Inter para defender o Athletico-PR. Atuou poucos minutos desde sua volta.

Nathan

Formado no Santos, o lateral-direito está desde setembro do ano passado no Inter. Desde então, teve poucas oportunidades.

Ramon

Trocou a Grécia por Porto Alegre no começo deste ano, com a ausência de opções na lateral esquerda. O jogador estava no Olympiakos.

Bruno Gomes

Está na lista dos jogadores que retornaram ao Inter. No seu caso, voltou ao clube no ano passado. Pouco utilizado como volante, se firmou na lateral direita. Este ano, sofreu lesão séria na estreia do Gauchão.

Bruno Tabata

É da turma que aportou no Beira-Rio no segundo semestre do ano passado. O meia estava no Qatar SC. Uma lesão muscular o colocou no estaleiro durante todo o Gauchão.

Gustavo Prado

Prata da casa, o garoto de 19 anos está em sua segunda temporada como profissional. Ficou indisponível em boa parte do Estadual por estar a serviço da seleção sub-20.

Ronaldo

Indicação de Roger Machado, o volante acertou com o Inter no começo do ano após ter trabalhado com o treinador no Juventude.

Thiago Maia

Era para ter sido negociado com o Santos, mas não foi. Custou 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) aos cofres colorados no começo de 2024. Estava no Flamengo antes de chegar no ano passado ao Inter.

Lucca

Importante na campanha da Libertadores de 2023, o atacante de 21 anos perdeu espaço este ano. Formado pelo Ceará, está em sua terceira temporada como profissional colorado.

Rafael Borré

Depois de muito esforço da direção para contratá-lo junto ao Eintracht Frankfurt — embora estivesse emprestado ao Werder Bremen —, estreou pelo Inter no ano passado. Em seu segundo ano de Beira-Rio, foi figura importante na campanha do título gaúcho.

Ricardo Mathias

O centroavante de 18 anos disputa sua segunda temporada como profissional. Passou parte da campanha na seleção brasileira sub-20.

Wesley

Foi um dos principais nomes do Inter no ano passado, em seu primeiro ano no clube, após passagem pelo Cruzeiro. Esse ano ainda não repetiu as atuações, também sofreu com uma lesão.

