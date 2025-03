Inter amplia vantagem no número de títulos gaúchos; saiba quantos são

Inter empatou o Gre-Nal 446 e conquistou o título. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter é o novo campeão gaúcho. O título conquistado na tarde deste domingo (16), com o empate no Gre-Nal 446, encerra uma sequência de nove anos sem conquista do Estadual e volta a ampliar a hegemonia colorada no número total de títulos.

A taça vencida no Beira-Rio deixa o Inter com 46 títulos, abrindo três de vantagem para o Grêmio, dono de 43 taças do Gauchão. Caso os gremistas tivessem vencido esta edição do torneio, a diferença ficaria em um título.

O resultado também impediu que o Grêmio igualasse o recorde colorado de oito conquistas seguidas, alcançada entre 1969 e 1976.

Dos clubes do Interior, o único com duas conquistas é o Guarany de Bagé.

Títulos por clube

Inter - 46 títulos (1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2025)

Grêmio - 43 títulos (1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Guarany de Bagé - 2 títulos (1920 e 1938)

Brasil de Pelotas - 1 título (1919)

Juventude - 1 título (1998)

Caxias - 1 título (2000)

Rio-Grandense-RG - 1 título (1939)

Pelotas - 1 título (1930)

Novo Hamburgo - 1 título (2017)

Farroupilha - 1 título (1935)

Americano - 1 título (1928)

Renner - 1 título (1954)

São Paulo - 1 título (1933)

Rio Grande - 1 título (1926)

Cruzeiro - 1 título (1929)

