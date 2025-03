A dupla de zaga do Inter é uma das melhores do Brasil

Minha expectativa é de que eles tenham um bom comportamento técnico. Mas os testes do Gauchão, até contra o Grêmio, que não vive um bom momento, enxergo como insuficientes.

Os atacantes gremistas terão trabalho para ter sucesso contra eles no Gre-Nal de domingo (16).

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.