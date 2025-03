As incertezas no futuro do Grêmio

A responsabilidade toda está com Gustavo Quinteros, que precisa encontrar soluções para os problemas da equipe. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após a frustração da não conquista do octa, o Grêmio vai retomar a sequência da temporada com uma série de interrogações. Na verdade, o Tricolor trouxe inúmeros jogadores e ainda não tem um time formado. Os duelos contra Inter e Juventude mostraram que há muito para evoluir. A régua de exigência vai subir.



Agora a responsabilidade toda está com Gustavo Quinteros, que precisa encontrar soluções para os problemas da equipe. Ele já recebeu reforços. Outros jogadores ainda podem chegar.

Aliás, mesmo tendo a estreia no Brasileirão com o Atlético-MG somente no dia 29, o treinador poderia ter dado uma folga menor para os atletas, após a perda do Gauchão. Só voltam a treinar na quinta-feira (20).

É hora de trabalhar mais. Depois, não adianta reclamar da falta de tempo. Encontrar caminhos. Sanear dúvidas. Qual é o meio-campo do Grêmio? O que funciona melhor no ataque? Os laterais estão consolidados? Na meta, Volpi ou Grando? As respostas precisam vir de Quinteros e de seus comandados.