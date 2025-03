Godoy Cruz é o principal adversário do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio escapou de jogos na altitude. Renan Mattos / Agencia RBS

No sorteio da Sul-Americana, o Grêmio tem a missão de ser o primeiro colocado do Grupo D. Ficando na segunda posição, terá que disputar uma repescagem com mais dois jogos.

Na questão logística, não há grandes deslocamentos jogando no Paraguai, Argentina e Peru. Não ter jogos na altitude é um fator positivo. A questão mais complicada é administrar o calendário com mais partidas pelo Brasileirão e na Copa do Brasil.

Porém, o grande desafio de Gustavo Quinteros é fazer o time jogar mais futebol, sem ter muito tempo para treinar. É uma sequência alucinante de viagens e jogos. O time terá que encaixar durante o processo. Mas a obrigação é passar de fase.

Entre os rivais da chave, o Godoy Cruz deve ser o mais complicado. O Tricolor escapou do Huracán. Nunca é simples encarar os argentinos em Mendoza. As duas equipes se enfrentaram na conquista gremista da Libertadores em 2017.

Sportivo Luqueño, do Paraguai, e Atlético Grau, da cidade de Piura, no Peru — quase na divisa com o Equador — são rivais de menor poder de fogo. O Grêmio vai pegar os peruanos em Lima, o que facilita na logística.