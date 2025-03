O número 1 do Brasil no ranking da ATP (60º), João Fonseca encara o americano Learner Tien , atual 66º, na primeira rodada do Masters 1000 de Miami , nesta quinta-feira (20). O jogo não será antes das 20h (horário de Brasília). Zero Hora acompanha a partida em tempo real .

Esta será a terceira vez que o brasileiro e Tien se enfrentarão no circuito profissional da ATP. João venceu duas vezes no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas com menos de 21 anos na temporada. No juvenil, os dois decidiram o US Open, com João conquistam o título em cima de Tien, assim como no Next Gen.