Congresso aprova orçamento de 2025; entenda os detalhes da proposta

Sessão foi realizada na tarde desta quinta. Andressa Anholete / Agência Senado / Divulgação

Em sessão plenária realizada nesta quinta-feira (20), o Congresso Nacional aprovou, após meses de atraso, a proposta orçamentária para 2025. O projeto seguirá agora para sanção ou veto presidencial.

No orçamento da União, é possível encontrar os valores que o governo federal pretende destinar ao funcionamento e à execução de políticas públicas, como saúde, educação e segurança. Somente as despesas previstas no orçamento podem ser executadas, conforme definido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.

A votação do orçamento deveria ter ocorrido no final do ano passado, mas questões políticas provocaram atrasos, entre elas a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de suspender a execução das emendas parlamentares ao orçamento.

O relatório final do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, apresentado nesta quinta-feira na Comissão Mista de Orçamento, prevê um superávit de R$ 15 bilhões, em vez dos R$ 3,7 bilhões estimados no texto original do governo federal. Os resultados excluem a despesa com precatórios, de R$ 44,1 bilhões, dedução que foi permitida pelo STF.

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidiu a sessão. Andressa Anholete / Agência Senado / Divulgação

A meta fiscal para o ano é de equilíbrio entre receitas e despesas, portanto, déficit zero. Porém, o arcabouço fiscal admite um déficit de até R$ 31 bilhões para 2025.

Ao ler o relatório, o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), disse que o orçamento de 2025 é "municipalista em essência" e que a transparência e rastreabilidade dos recursos públicos "estão no coração da peça orçamentária".

— O Brasil exige um orçamento claro, sem margem para distorções. Cada real aprovado será rastreável. Garantindo que a sociedade possa acompanhar a destinação dos recursos e cobrar a boa aplicação do dinheiro público — diz o relator.

O texto de quase 1 mil páginas prevê ainda que "ajustes serão necessários para que o orçamento atenda de forma mais inteligente as demandas do Brasil".

Gleisi agradece pela aprovação

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, agradeceu "imensamente" o empenho dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela aprovação do orçamento. De acordo com Gleisi, o governo e Congresso continuarão "somando esforços e construindo entendimento" para avançar as próximas agendas legislativas.



— Quero agradecer imensamente o empenho do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, do presidente da CMO, deputado Julio Arcoverde, e do relator, senador Angelo Coronel, na construção deste resultado — escreveu nas redes sociais. Na mensagem, ela também agradeceu os líderes do governo e dos partidos que trabalharam pela aprovação do texto.

O que prevê a proposta orçamentária

Reestimativa de receitas

O relator do orçamento afirma que o superávit maior decorre principalmente da reestimativa de receitas feita pela Comissão Mista de Orçamento no ano passado, com acréscimo de R$ 22,5 bilhões.

— Em razão do teto de gastos em vigor, o excesso de arrecadação estimado no relatório da Receita, após a repartição tributária com Estados, Distrito Federal e municípios e a complementação da União ao Fundeb, contribui para melhorar a projeção desse resultado —explica o senador.

Emendas parlamentares

O relatório ainda explica que foi adotada a regra da Lei Complementar 210/24 para o crescimento geral das despesas com emendas parlamentares.

O ministro Flávio Dino, decidiu que o aumento das emendas não poderia ser maior do que o aumento das despesas não obrigatórias do Executivo nem superior ao limite de crescimento do teto de gastos do arcabouço fiscal ou do que a variação da Receita Corrente Líquida, o que fosse menor. Isso vale até que o Supremo decida sobre o caso da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 7697.

Esta lei estabelece limite de R$ 11,5 bilhões para emendas não impositivas. O Poder Executivo, durante a execução orçamentária, deverá avaliar a necessidade de bloquear parte das emendas que ultrapassarem o menor entre os limites mencionados na decisão do STF.

Foram apresentadas 6.959 emendas individuais e coletivas, sendo 5.654 de deputados, 1.028 de senadores, 254 de bancada estadual e 23 de comissão permanente. O valor aprovado foi de R$ 50,4 bilhões.

Grandes números

O valor total da despesa do orçamento de 2025 é de R$ 5,9 trilhões, mas R$ 1,6 trilhão se refere ao refinanciamento da dívida pública.

Sem esse valor, o orçamento se divide em R$ 166,5 bilhões do orçamento de investimento das estatais e R$ 4,1 trilhões dos orçamentos fiscal e da seguridade social. O teto de gastos para 2025 é de R$ 2,2 trilhões.

Saúde

A aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde em 2025, ou 15% da receita líquida, deve ser de R$ 228 bilhões. No entanto, o substitutivo do relator prevê a aplicação de R$ 232,6 bilhões.

No caso das despesas com pessoal, o relator acolheu os ajustes solicitados pelo Executivo, fazendo com que o aumento dessas despesas em 2025 chegue a R$ 27,9 bilhões.

Investimentos

A lei do arcabouço fiscal determina ainda que a aplicação das programações constantes da Lei Orçamentária Anual destinadas a investimentos não seja inferior a 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado no respectivo projeto, estabelecendo o chamado "piso de investimentos".

Para 2025, o PIB estimado no projeto corresponde a R$ 12,4 trilhões, portanto o piso de investimentos seria de R$ 74,3 bilhões. No relatório, o valor ficou em R$ 89,4 bilhões.

Abertura de créditos

Para a abertura de créditos durante o ano, o relator sugeriu algumas mudanças no texto do Executivo que visam reduzir a possibilidade de anulação de dotações.

A autorização para a abertura de créditos suplementares não permitirá cancelamentos de emendas parlamentares, salvo casos em que haja:

Ateste do órgão de que o cancelamento não representa prejuízos aos procedimentos de execução orçamentária e financeira já iniciados

Impedimento técnico ou legal que impossibilite a execução da despesa

Solicitação ou concordância do autor da emenda

— Além disso, os recursos oriundos dos cancelamentos devem ser destinados à suplementação de dotações correspondentes a outras emendas do autor ou a programações constantes da lei orçamentária, devendo ser mantida a identificação das emendas e dos respectivos autores — explica o senador.

Por fim, o relator explica que não pode ocorrer redução das dotações destinadas, por autor, a ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Ajustes do Executivo

O relator também atendeu aos ofícios da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que pediu ajustes no orçamento antes da votação final. Assim, o relatório final traz os seguintes acréscimos:

Despesas previdenciárias: R$ 8,3 bilhões

Seguro desemprego: R$ 338,6 milhões

Abono salarial: R$ 183,2 milhões

Auxílio gás: R$ 3 bilhões

Benefício de prestação continuada (BPC): R$ 678,2 bilhões

Por outro lado, o texto do senador faz as seguintes reduções: