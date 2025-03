Por que desta vez mercado reagiu bem à isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

Nesta terça-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o projeto que será apreciado no Congresso e o dólar desceu para um patamar abaixo do que estava antes desse grande ruído . Fechou em R$ 5,672, resultado de oscilação para baixo de 0,25%.

Depois, o governo apresentou números e detalhes, reforçando a tese de que a isenção só será aprovada com a devida compensação. Não é favor nem mérito, é lei, mas sempre há temor de alguma "flexibilidade". Embora ainda existam dúvidas – até o fechamento do mercado, não se conhecia o texto do projeto, apenas material de divulgação do Ministério da Fazenda –, a reação foi bem melhor.