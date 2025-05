Celebrando os 150 anos da imigração italiana no RS, Entrai começa nesta sexta, em Farroupilha 

"É como chegar na casa da nona", diz a secretária de Turismo de Farroupilha, Marli Bortolini. AM9 Produções / Divulgação

A 21ª edição do Encontro das Tradições Italianas (Entrai) começa nesta sexta-feira (9), em Nova Milano, distrito de Farroupilha. Conforme a organização do evento, a programação será repleta de atrações artísticas e farta gastronomia. O Entrai ocorre até dia 18, nas sextas, sábados e domingos, e espera receber mais de 35 mil visitantes.

A secretária de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Farroupilha, Marli Bortolini da Silva destaca que a edição de 2025 é ainda mais especial, pois comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e, segundo ela, o Entrai representa justamente os costumes e tradições italianas, além da receptividade e carinho das famílias de descendentes. Somado a isso, ocorre em Nova Milano, berço da imigração italiana no Estado.

— Esta festa foi criada para destacar, valorizar, promover, manter as tradições italianas, que envolvem a gastronomia, a cultura, a música, além de valores e costumes dos primeiros imigrantes que aqui chegaram. E, para nós, essa festa é importante porque Farroupilha é o berço da imigração italiana. Lá chegaram as três primeiras famílias, Cripa, Sperafico e Radaelli, que se instalaram no distrito de Nova Milano — sintetiza a secretária.

A primeira leva de imigrantes chegou à região em 20 de maio de 1875, oriundos da província de Milão, no norte da Itália. Até hoje, os descendentes desses imigrantes preservam e celebram o talian, seus costumes, a gastronomia, a religiosidade e o legado cultural.

— O Entrai é o ápice, o ponto mais bonito, mais emocionante e mais importante das celebrações. Claro que vamos celebrar durante o ano todo os 150 anos de imigração italiana, mas essa festa em si carrega a cultura, o amor, o carinho e as homenagens que o povo de Farroupilha tem para prestar para esses imigrantes — destaca Marli.

Para as soberanas da festa, além de promover um encontro de arte, cultura e diversão, o Entrai traz a valorização das tradições.

— Para nós, estar na corte da festa nos 150 anos da imigração italiana é muito importante, porque significa resgatar e valorizar toda a cultura que os nossos antepassados nos deixaram — afirma Vitória Bartelle, rainha do 21º Entrai — As princesas Suelen Olszeski e Maria Eduarda Busch completam o trio soberano.

Gastronomia, shows e feiras

Com uma estrutura montada na Praça da Imigração Italiana, em Nova Milano, o Entrai contará com espaços para mais de 20 expositores e um palco que receberá mais de 30 shows culturais. O evento contará ainda com seis áreas destinadas à alimentação, três cervejarias, 10 agroindústrias, espaço kids e uma feira de artesanato. Também terá a participação da Associação de Moradores de Nova Milano e do Clube de Mães As Milanesas, com o tradicional pão colonial e o grostoli.

— O Entrai continua sendo uma festa de família. Lá vamos encontrar um pão que sai do forno, vamos comer uma polenta com molho, um grostoli quentinho, a fortaia, o radicci com bacon. É isso que acolhe e que faz com que as pessoas gostem da festa. É como chegar na casa da nona — diz Marli Bortolini, titular da pasta do turismo.

O 21º Entrai tem entrada e estacionamento gratuitos. Nas sextas-feiras, dias 9 e 16 de maio, a programação ocorre das 14h às 22h; aos sábados, 10 e 17 de maio, das 9h às 21h, e nos domingos, dias 11 e 18 de maio, das 8h às 20h.

A programação também contará com o encontro de carros antigos, organizado pelo grupo Classic Car Club de Farroupilha, com as missas celebradas na Paróquia Santa Cruz, e aos domingos, os tradicionais almoços típicos no salão da paróquia.

Confira a programação completa

Sexta-feira, dia 9

17h - Abertura com receptivo cultural italiano

Abertura com receptivo cultural italiano 18h - Coral Anima D’itália

Coral Anima D’itália 19h - Cerimônia de abertura oficial do 20º Entrai

Cerimônia de abertura oficial do 20º Entrai 19h30min - EMEF Santa Cruz apresenta: Da l'Itália Noi Siamo Partiti: o Legado dos 150 Anos da Imigração Italiana.

EMEF Santa Cruz apresenta: Da l'Itália Noi Siamo Partiti: o Legado dos 150 Anos da Imigração Italiana. 20h30min - Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha

Banda Municipal Cinquentenário de Farroupilha 22h - Encerramento

Sábado, dia 10

9h - Abertura

Abertura 10h - Grupo Folclórico Italiano Nanni

Grupo Folclórico Italiano Nanni 11h - Coral Stella Alpina

Coral Stella Alpina 12h - Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen

Coral Canarinhos da Serra de Vila Jansen 13h - Carol Gobbato

Carol Gobbato 14h - Torneio de Quatrilho

Torneio de Quatrilho 1 4h30 - Grupo Vocal Allegro

Grupo Vocal Allegro 16h - Grupo Teatral Miseri Coloni com o espetáculo "Capuceto Rosso"

Grupo Teatral Miseri Coloni com o espetáculo "Capuceto Rosso" 17h - Missa na Paróquia Santa Cruz - Praça de Nova Milano

Missa na Paróquia Santa Cruz - Praça de Nova Milano 17h45min - Coral Radize

Coral Radize 18h30min - Tenor Alexandre Borges

Tenor Alexandre Borges 20h - Diogo Oliboni

Diogo Oliboni 21h - Encerramento

***Jogos Coloniais aberto ao público das 15h às 17h - Modalidades: corrida de carriola; chute na mastela; arremesso de ovo; corrida do copo de vinho; tocar bigoli; debulhar milho.

Domingo, dia 11

8h - Abertura

Abertura 8h - Encontro de carros antigos do Classic Car Club de Farroupilha (em caso de chuva, o encontro será transferido para o dia 18)

Encontro de carros antigos do Classic Car Club de Farroupilha (em caso de chuva, o encontro será transferido para o dia 18) 8h30min - Missa na Paróquia Santa Cruz, na Praça de Nova Milano

Missa na Paróquia Santa Cruz, na Praça de Nova Milano 11h - Coral IL Romano

Coral IL Romano 11h30min às 13h30min - Almoço típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano

Almoço típico no salão da Paróquia Santa Cruz de Nova Milano 12h - Grupo Felice Personne

Grupo Felice Personne 14h - Banda Os Atuais

Banda Os Atuais 16h30min - Grupo Girotondo

Grupo Girotondo 19h - Homero Couto

Homero Couto 20h – Encerramento

Sexta-feira, dia 16

18h - Abertura

Abertura 19h - Coral Nova Trento

Coral Nova Trento 20h - Família Ávila

Família Ávila 22h - Encerramento

Sábado, dia 17

9h - Abertura

Abertura 11h - Coral São Brás

Coral São Brás 12h - Coral Ana Rech

Coral Ana Rech 13h - Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó

Grupo Folclórico Italiano Nei Tempi Del Filó 13h30min - Inês Rizzardo

Inês Rizzardo 14h30min - Grupo de Dança Ballo D’Itália

Grupo de Dança Ballo D’Itália 15h30min - Duo Cavatappi - Música Italiana

Duo Cavatappi - Música Italiana 17h - Missa na Paróquia Santa Cruz, na Praça de Nova Milano

Missa na Paróquia Santa Cruz, na Praça de Nova Milano 18h - Tenor Dirceu Pastori

Tenor Dirceu Pastori 19h30min - Musicale Kremony

Musicale Kremony 21h - Encerramento

***Jogos Coloniais aberto ao público das 15h às 17h

Domingo, dia 18