Repercussão do Copom, agenda e mais pílulas da economia 08.05

Agenda

Repercussão do mercado à decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) para aumentar a taxa de juro Selic a 14,75% ao ano: Juro atinge o projetado para o ano; será que agora para?

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anuncia novo acordo comercial. Por lá, tem ainda os pedidos de auxílio-desemprego e as expectativas de inflação do Federal Reserve.

Abertura do Kern onde eram um Nacional em Novo Hamburgo: Rede gaúcha abre supermercado no lugar de um Nacional fechado no Vale do Sinos