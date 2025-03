Inter mira em novos horizontes

A manutenção do grupo é fundamental para o Colorado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Passada a comemorada conquista do Gauchão, é hora do Inter olhar para o futuro. Com o elenco que tem à disposição, é possível o torcedor sonhar com uma Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileirão? A manutenção do grupo é fundamental.

Com jogadores valorizados, os dirigentes terão que fazer algum esforço para manter a base forte. Talvez a janela do meio do ano possa mexer algumas peças com saídas e chegadas. É do jogo.

Vale lembrar que três atletas chegaram depois do período de inscrições do estadual. Falo do zagueiro Juninho, do volante Diego Rosa e do meia Óscar Romero. A permanência de Thiago Maia vai agregar.

Vejo como os principais rivais do Inter, os mesmos de sempre. Flamengo e Palmeiras, na prateleira mais alta. O Corinthians parece encorpar. O Atlético-MG ganhou o regional e tem bom grupo. O Cruzeiro investiu muito, mas ainda não se achou. Tem o Santos de Neymar. O Botafogo e São Paulo são interrogações. E o Grêmio ainda está em formação.