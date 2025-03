Brasil x Colômbia: acompanhe ao jogo das Eliminatórias em tempo real

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (20), para o primeiro compromisso do ano pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil nas Eliminatórias

Atualmente em quinto lugar nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira ainda não brilhou no torneio e soma resultados frustrantes, como os empates com o Uruguai e com a Venezuela no final de 2024.