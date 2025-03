Com fim do Gauchão, Grêmio intensifica busca por zagueiro

Depois de manter o foco para os Gre-Nais do Gauchão e o jogo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, o Grêmio volta a trabalhar no mercado de transferências. Novamente, a pauta é a tentativa por um zagueiro .

Caso não encontre um atleta a nível de titularidade no Brasil, o Tricolor não descarta buscar um defensor para complemento do grupo. Neste caso, os dirigentes intensificarão a tentativa por um jogador mais afirmado na janela do meio do ano.