Técnico do Grêmio é punido pelo TJD-RS por agressão ao jogador do Juventude 

Quinteros terá que cumprir mais três jogos de suspensão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros foi julgado no TJD-RS, na noite desta quinta-feira (20), pelos fatos ocorridos na partida contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela semifinal do Gauchão. O treinador do Grêmio foi punido com quatro jogos de suspensão.

Como já cumpriu um jogo pela suspensão automática — o primeiro Gre-Nal da decisão do Gauchão, a pena será de mais três partidas.

Além disso, pelo fato de ter concedido entrevista coletiva após o jogo, o Grêmio também foi multado em R$ 5 mil.

O treinador foi punido através do artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar agressão física". O técnico também estava denunciado no artigo 258-B, que fala em invasão de campo, mas este artigo foi desclassificado pelos julgadores.

Treinador do Grêmio, Gustavo Quinteros participou do julgamento de forma online. O treinador respondeu a questionamentos que foram feitos pelos integrantes da sessão. O comandante gremista fez sua defesa sobre a agressão ao jogador Ênio, do Juventude.

— Quando eu entro em campo é para falar com o árbitro. Não entendia porque ele queria ir ao VAR. Fui segurado duas vezes, mas nunca tive a intenção de brigar. Fui agarrado e senti uma dor na altura do meu relógio. Por isso tirei o braço de forma mais forte, foi um movimento para tirar o braço. Não tinha intenção de falar com nenhum jogador do Juventude — disse o treinador em seu depoimento.

Pela entrevista coletiva após o jogo, o treinador também acarretou em uma pena a ser aplicado ao clube. O Grêmio foi punido em R$ 5 mil. O zagueiro Jemerson, expulso durante a partida contra o Juventude, foi absolvido.

Esta pena de quatro jogos de suspensão imposta ao técnico Gustavo Quinteros só será aplicada em jogos da Federação Gaúcha de Futebol.

Guerra e D'Alessandro suspensos

Os dirigentes da dupla Gre-Nal também foram julgados pelo TJD-RS nesta quinta-feira (20). Eles haviam sido denunciados no artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ofensa contra a honra".

O presidente Alberto Guerra foi suspenso por 60 dias mais multa de R$ 30 mil. Já o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto foram absolvidos.

Pelo lado do Inter, o vice de futebol José Olavo Bisol foi absolvido. Já o diretor esportivo Andrés D'Alessandro está suspenso por 15 dias.

Segundo o TJD, as penas devem ser aplicadas imediatamente.

Confira o depoimento de defesa de Quinteros