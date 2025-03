Grêmio confirma renovação de contrato com goleiro 

Na tarde desta quinta-feira (20), o Grêmio confirmou a informação antecipada pela reportagem de Zero Hora envolvendo a renovação de contrato com o goleiro Adriel. O novo vínculo vai até dezembro de 2027 . Existe ainda a possibilidade de extensão por mais uma temporada.

A renovação contratual com o goleiro ocorreu por conta da negociação envolvendo sua saída por empréstimo ao Athletic-MG. O goleiro vai atuar pelo clube mineiro até o final desta temporada , com passe fixado em 2 milhões de euros.

O novo vínculo com o Grêmio ainda prevê uma extensão por mais uma temporada, caso o goleiro atinja metas estabelecidas em contrato. Adriel disputou o último Brasileirão pelo Bahia e, nesta temporada, vai jogar a série B pelo Athletic.

A saída de Adriel abre espaço para a contratação de mais um goleiro para o elenco. Jorge, que disputou o último Gauchão pelo Pelotas, é um dos nomes cotados. O clube também sondou a situação de Raul, goleiro reserva do Botafogo.

