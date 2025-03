Adriel deve renovar antes de ser liberado para atuar na Série B. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Sem nenhum jogo em 2025, Adriel está próximo de sair do Grêmio mais uma vez. O goleiro de 24 anos, que vestiu a camisa do Bahia nas duas últimas temporadas, negocia um empréstimo até dezembro para disputa a Série B pelo Athletic-MG.

O Tricolor impôs duas condições para liberar o atleta: a renovação do vínculo até 2027 e um valor em contrato para eventual venda.

O jogador tem contrato com o Grêmio até dezembro. Desde fevereiro, clube a atleta negociam uma prorrogação por mais dois anos, com valorização salarial para cerca de R$100 mil. Entretanto, os termos não foram assinados por detalhes.

Adriel chegou a encaminhar a saída, também por empréstimo, para o Universidad Católica-CHI, de Tiago Nunes, ex-treinador gremista, mas optou por seguir no futebol brasileiro.

Status de titular

Antes do confronto entre Grêmio e Athletic-MG, pela Copa do Brasil, os dois clubes discutiram um possível empréstimo do goleiro.

Após a classificação gremista, pela Copa do Brasil, nos pênaltis, com falhas do goleiro Diego Victor, as negociações avançaram.

Adriel chegaria com status de titular para a disputa da Segunda Divisão, ganhando minutagem e experiência.

Mais perto da renovação

A renovação do vínculo deverá ser assinada em breve. O Grêmio encaminhou a chegada de Jorge, goleiro do Gaúcho de Passo Fundo, que atuou pelo Pelotas no Gauchão, para ocupar a vaga de Adriel como reserva de Gabriel Grando e Tiago Volpi.

A reposição era algo desejado pelo Departamento de Futebol para que o empréstimo de Adriel fosse liberado.

Opção de compra

O Grêmio sinalizou aos mineiros uma cláusula de opção de compra de 2 milhões de euros (cerca de R$12,4 milhões na conversão atual) para a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador.

As conversas se arrastam há quase um mês, e uma definição é aguardada para os próximos dias. O Athletic-MG estreia na Série B no dia 4 de abril, fora de casa, contra o Atlético-GO.

A janela doméstica do futebol nacional para reforços está aberta até o dia 11 de abril.