Nos pênaltis, Grêmio vence o Juventude e avança à final do Gauchão

Se a chance do octacampeonato do Grêmio é possível, é graças a mais uma prova da histórica imortalidade do Tricolor. Após levar dois gols do Juventude, um gol de bicicleta de Gustavo Martins no último lance da partida levou a decisão para os pênaltis no Alfredo Jaconi. E, nas cobranças, o time de Gustavo Quinteros levou a melhor sobre o adversário e venceu por 3 a 2 para avançar à decisão na tarde deste sábado (1º).

O herói da classificação foi o goleiro Tiago Volpi, que defendeu duas cobranças e ainda converteu a sua. Além dele, marcaram Wagner Leonardo e Arezo para o Grêmio. Pavon e Villasanti erraram, mas como Nenê, Alan Ruschel e Ênio também perderam, foi o Tricolor quem se classificou.

Primeiro tempo de poucas chances

Sem Amuzu e Aravena, lesionados, Quinteros apostou novamente na ideia de Monsalve pelo lado esquerdo do ataque. Uma estratégia para valorizar a posse de bola e a vantagem construída de ida na Arena.

O primeiro tempo da partida em Caxias do Sul poderia ser dividido em duas partes. Na metade inicial, pouco se viu de bola rolando. Mas muita disputa física e reclamação dos jogadores das duas equipes com a arbitragem.

Isso até a parada para hidratação dos atletas por conta do forte calor, o Juventude tomou conta do jogo. Depois do recomeço, após 32 minutos de muita discussão e briga, Batalla começou a ser acionado com regularidade e a criar chances para sua equipe.

Aos 34, Batalla foi lançado, ganhou no corpo de Wagner Leonardo e Volpi salvou o Grêmio de levar o gol. No minuto seguinte, o atacante novamente arriscou de fora da área e quase acertou o canto direito de Volpi.

Com 40 minutos de primeiro tempo, o Juventude e a torcida da casa no Alfredo Jaconi ficaram na bronca com Anderson Daronco. Jemerson deu um tranco e derrubou Taliari, que partia em direção ao gol. O zagueiro do Grêmio levou amarelo. Logo na sequência, o defensor perdeu a bola e puxou Taliari para evitar um contra-ataque. Ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Gols no segundo tempo

Para refazer o sistema defensivo na volta do intervalo, Quinteros sacou Cristaldo e Cuéllar. Gustavo Martins e Camilo entraram no time. Fábio Matias também mexeu. Colocou Nenê no lugar de Jean Carlos.

Aos 5, Cristian Olivera tomou a bola de Alan Ruschel e o Grêmio perdeu boa chance. O cruzamento vindo do lado direito de ataque não encontrou Monsalve na área.

Com todos seus jogadores de linha posicionados no campo de ataque, o Juventude trocava passes em busca de espaços a explorar na linha defensiva gremista. Kike Oliveira, Monsalve e Braithwaite corriam atrás de chutões para tentar contra-atacar.

O Juventude teve ótima oportunidade de abrir o placar em cobrança de falta, com 17 minutos de segunda etapa. Ewerthon arriscou da intermediária e Volpi defendeu, mas deu rebote. Mandaca perdeu a chance na pequena área.

João Pedro recuperou uma bola no meio do campo, disparou em velocidade e só parou quando tentou o cruzamento na área do Juventude. Alan Ruschel salvou o time da casa.

O jogo se abriu de vez com os dois times trocando ataques. E o Juventude conseguiu ser mais competente. Depois de Volpi defender chute de Mandaca, a equipe da casa abriu o placar na sequência do lance. Ênio levantou a bola na área e o zagueiro Adriano Martins finalizou o cruzamento de cabeça. Sem chances para Volpi defender, com 21 minutos.

Quinteros fez duas trocas após o Grêmio sofrer o gol. Arezo e Pavon entraram nos lugares de Braithwaite e Monsalve. Como aconteceu na primeira etapa, o árbitro Anderson Daronco paralisou a partida para a hidratação dos jogadores.

A vitória parcial de 1 a 0 levaria a decisão para os pênaltis. E o Juventude seguia buscando atacar para marcar o segundo gol e resolver a disputa ainda durante os 90 minutos.

Aos 35, após cobrança de escanteio, Wagner Leonardo cabeceou completamente sem marcação. Gustavo fez grande defesa e evitou o empate gremista.

Quinteros sacou Cristian Oliveira e colocou Edenilson nos minutos finais da segunda etapa. Uma mexida que indicava o pensamento dos pênaltis. Mas o Juventude não deixou isso acontecer. Nenê fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para o centro da área. Mandaca apareceu sem marcação e cabeceou para marcar o segundo gol da equipe da Serra aos 39 minutos.

Pavon arriscou uma jogada individual pela direita. Mas quando o atacante armou o chute, Ewerthon caiu e tocou de cabeça na bola.

Quase sem energias, e com um a menos desde o fim do primeiro tempo, o Grêmio conseguiu um feito improvável. No último lance, após cobrança de escanteio, Gustavo Martins acertou uma bicicleta e marcou o gol que levou a disputa para os pênaltis.

O que deu origem a uma série de confusões no gramado. Inicialmente, Anderson Daronco indicou que validou o gol. O juiz passou a se dirigir em direção ao VAR, e Gustavo Quinteros foi cobrar o árbitro. Uma troca de empurrões que levou a polícia a entrar em campo para separar os jogadores das duas equipes e que demorou mais de 10 minutos até a partida ser reiniciada. Pelas brigas, Reginaldo e Gustavo Quinteros foram expulsos.

Volpi salva o Grêmio nos pênaltis

Nos pênaltis, Tiago Volpi fez a diferença a favor do Grêmio. Além de defender as cobrança de Nenê e Alan Ruschel, o goleiro também converteu a sua. Ênio mandou para fora a cobrança definitiva. Pavon e Villasanti pararam no goleiro Gustavo, mas Wagner Leonardo e Arezo marcaram. Na imortalidade, o Grêmio segue vivo. E em busca de fazer história no futebol gaúcho.

Coletiva do técnico Gustavo Quinteros:

Gauchão — semifinal (volta) — 1/3/2025

Juventude (2)

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 44'/2ºT), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Ênio, 16'/2ºT), Jadson, Jean Carlos (Nenê, INT), Batalla (Giovanny, 37'/2ºT) e Erick Farias (Mandaca, 16'/2ºT); Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio (1)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo, INT), Villasanti, Cristian Olivera (Edenilson, 37'/2ºT), Cristaldo (Gustavo Martins, INT) e Monsalve (Pavon, 22'/2ºT); Braithwaite (Arezo, 22'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS: Adriano Martins (J), aos 21min, Mandaca (J), aos 39min, e Gustavo Martins (G) aos 51 min do 2º tempo. Nos pênaltis, Giovanny e Jadson acertaram as cobranças do Juventude. Nenê, Alan Ruschel e Ênio erraram; Wagner Leonardo, Arezo e Tiago Volpi acertaram as cobranças, Pavon e Villasanti erraram as do Grêmio.

Próximo jogo

Copa do Brasil (segunda fase)

Athletic-MG x Grêmio

Quarta-feira, 12/3 — 19h30min