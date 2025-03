Grêmio terá 10 jogos em três competições entre o final de março e abril

O Grêmio tentará dar a volta por cima na temporada, depois do vice-campeonato no Gauchão, nas outras três competições. Além da Copa do Brasil, torneio que o Tricolor está na terceira fase, são duas disputas que começam nas próximas semanas: Brasileirão e Sul-Americana. Serão dez duelos em 32 dias na vida do clube.

Agora, o período será de descanso e também de trabalho. Até quinta-feira (20), o Departamento de Futebol concedeu folga para o elenco. Depois, os jogadores realizam nove dias de treinamentos em virtude da data FIFA visando a retomada do calendário. O hiato será aproveitado para evoluir aspectos técnicos e táticos com a comissão técnica.

O calendário indica divisão de atenções entre os torneios nacionais e a competição internacional. No Brasileirão, além do Galo, há compromissos com o Ceará, Flamengo, Mirassol, Inter e Vitória nos próximos dias, além da partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil no final de abril.