Trabalho é a palavra de ordem no Grêmio

Tricolor terá 19 jogos em 60 dias. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a derrota na final do Gauchão, o trabalho de Gustavo Quinteros precisa recomeçar no Grêmio a partir da reapresentação do elenco nesta quinta-feira (20), no CT Luiz Carvalho.

Juntando as partidas de Copa do Brasil, o desempenho é abaixo do esperado. Insuficiente para voos maiores em 2025.

Até a estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG, será o único momento disponível com mais tempo que o treinador terá para trabalhar com os atletas uma ideia de jogo para o Tricolor nos desafios que vem para a frente.

19 jogos em 60 dias

Depois é a rotina insana de treinos e jogos com algumas viagens pelo Brasil e América do Sul. Serão 19 partidas em 60 dias. Algumas questões já estão bem claras. O treinador terá que encontrar uma forma do time se defender melhor.

Mas que isso não signifique abdicar de atacar, como aconteceu no Gre-Nal do Beira-Rio. O Grêmio correu menos riscos, é verdade. Mas também pouco ameaçou o Inter. Em nenhum momento esteve perto de colocar em risco a vantagem colorada.