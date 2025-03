Papa chega ao Vaticano após passar cinco semanas hospitalizado 

O papa Francisco, ainda fraco, chegou ao Vaticano neste domingo (23) após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia bilateral.

O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, que passou mais de cinco semanas no hospital lutando contra uma pneumonia, ficou na sacada por dois minutos e recebeu alta em seguida.

Ele saiu de carro, acenando da janela fechada do banco da frente enquanto passava por jornalistas, usando uma cânula, um tubo de plástico inserido em suas narinas que fornece oxigênio.

Francisco parecia cansado e mais magro do que o habitual. Os médicos disseram que sua saúde melhorou o suficiente para voltar para casa, embora tenha de enfrentar uma longa recuperação de pelo menos dois meses.

Em sua oração dominical do Angelus, o Papa escreveu que estava "triste com a retomada do intenso bombardeio israelense na Faixa de Gaza" e exigiu seu fim "imediato".