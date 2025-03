O elemento que pode entrar no horizonte do Grêmio

O Grêmio , internamente, sabe que precisa acelerar a construção do seu time e encaixar as novas peças rapidamente.

O Grêmio terá eleição presidencial e de renovação de metade do Conselho em setembro .

Esse será mais um elemento neste momento em que há um time em construção e um grupo sendo moldado e buscando suas referências e lideranças. Mesmo que o aspecto político mal chegue aos jogadores, ele entra com força no ambiente do clube.