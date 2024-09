Entre 16 novas marcas, shopping ganha pista de kart e terá camas elásticas na área que era do Dado Bier

Em uma nova onda de aberturas, o Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, terá 16 novas marcas até o final do ano (veja todas no final da coluna). A lista tem desde lojas de calçados, como Arezzo e Dunki, até restaurantes que preencherão a área de gastronomia no segundo piso. O bufê Prime Food ocupará o espaço que seria da Bullguer, rede de hamburguerias de São Paulo que entrou em recuperação judicial e desistiu de abrir no shopping. Já o Bar do Alemão ficará ao lado do Madero, onde funcionou uma atração temporária de alienígenas.