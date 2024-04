Cinco novas operações estão se instalando no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Os espaços deixados por Colcci e Arezzo serão ocupados por Aramis, de roupas masculinas, e Danki, de calçados. As duas ficam no segundo andar, onde acaba de inaugurar a DaQuinta Cafeteria, perto do posto da Polícia Federal (Lista completa das novidades no final da coluna).