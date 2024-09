Passado o momento emergencial pós-enchente, é visível o esforço do governo do Estado para confirmar e anunciar investimentos de empresas no Rio Grande do Sul. Além do impacto econômico concreto, isso gera a confiança que é importante para a roda girar, estimulando negócios daqui e atraindo outros de fora. A coluna abordou a estratégia com o governador Eduardo Leite na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.