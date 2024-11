Criada há oito anos no Centro de Porto Alegre, a Rede EstaFácil está instalando carregadores de carros elétricos em seus 25 estacionamentos, como os que ficam no Theatro São Pedro e no hotel Park Plaza Moinhos, aquele com decoração do Grêmio. São 50 equipamentos, comprados com R$ 500 mil. Para usar as vagas com eletrocarga, o custo da hora sobe R$ 4.