"População gaúcha envelhece com menos mão de obra qualificada, retomada será complexa", diz especialista em RH

Priscila Schapke é diretora e sócia da Fesa Group, ecossistema que oferece soluções para contratação e gestão de profissionais, com atuação no Brasil e no Exterior. A executiva aponta setores que estão mais aquecidos pós-enchente, mas alerta para uma preocupação: o envelhecimento da população gaúcha e o impacto na mão de obra.