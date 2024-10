“Houve retração importante pelos efeitos climáticos”, diz executivo do setor de máquinas agrícolas

Quando o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS) escolhe o "Equilibrista do Ano", é sinal de que o profissional viveu uma fase em que foi testado em suas habilidades. Neste 2024, o escolhido foi Rafael Dalla Coletta, diretor financeiro da gaúcha SLC Máquinas, segmento que vive um momento que exige capacidade de compensar sua situação delicada. Vê desaceleração "importante" por seca e chuva extrema recentes. A necessidade de lidar com o efeito da mudança climática, por outro lado, aquece outro mercado também explorado pela SLC Máquinas: de construção e pavimentação, que enfrenta maior demanda para reconstrução. Os opostos desafiam o "equilibrista".