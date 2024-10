Especialista em "combustíveis do futuro" diz que ainda há entraves na regulação

Etanol e biodiesel lideram a transição energética no país. Logo atrás vêm outros biocombustíveis, como biogás e biometano, que já têm arcabouço regulatório estruturado, seguidos de diesel verde e combustível sustentável de aviação (SAF), setores incluídos em programas nacionais de incentivos da Lei do Combustível do Futuro, sancionada no último dia 8, mas que ainda carecem de regulamentação e integração com outras políticas públicas setoriais. Em entrevista à coluna, a advogada especializada em biocombustíveis do escritório Stocche Forbes, Julia Barker, explica o que falta para destravar investimentos no setor.