Empreendedor serial: da venda de ovos e queijo na escola à inteligência artificial sem "alucinação"

Ele quer criar 120 empresas em 10 anos. Desenvolve inteligência artificial à prova de "alucinação" (erro de processamento). Tem uma empresa que cresce 5.000% ao ano. Não fosse o currículo de Ricardo Rocha, pareceria alguém contando vantagem. Mas foi o menino que vendia ovos e queijos para comer na cantina da escola que teve três empresas compradas pelo Magazine Luiza - Softbox, Kelex e Solução Certa, por um valor que ele só admite ter nove dígitos - e comandou por quatro anos e meio a criação do marketplace que hoje fatura R$ 22 bilhões. Saiu da gigante do varejo no ano passado. Já criou outras sete empresas - todas para venda, avisa. Só faltam 113. Na terça-feira (29), Rocha fará a palestra de abertura do Varejo 360: Experiências e Soluções para Transformar o Mercado, na Fecomércio-RS.