"Fechamos maio com maior crescimento da história", diz CEO da Pompéia e Gang

O ranking SBVC-Cielo, da Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo, deu um terceiro lugar para o Grupo Lins Ferrão - leia-se as redes Pompéia e Gang - no quesito empregabilidade feminina. Não foi à toa: as duas marcas tem 76% de mulheres em seu quadro de pessoas. E tem, ainda, uma CEO, Carmen Ferrão, que também vai presidir a 14ª Bienal do Mercosul, que deve de ser adiada de setembro para março de 2025 por causa da enchente. O grupo teve lojas afetadas, mas também um indicador ainda mais surpreendente do que os que a coluna vem colhendo em depoimentos: a reação veio ainda em maio, mesmo mês que mergulhou o RS no dilúvio.